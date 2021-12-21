黃適超（前排左）與縣議員妻子蔡金惠（前排右）在不參選議員聲明中簽名。（李忠一攝）

曾任5屆宜蘭縣議員的民進黨籍前副縣長黃適超，今天（21日）偕同縣議員妻子蔡金惠，宣布夫妻倆不參選議員，黃適超說，宜蘭縣公投的結果，代表團結就是力量，他願退出促成五結選區乃至宜蘭縣大團結。對於外傳他將轉戰羅東鎮長，黃適超說，選鎮長一事還言之過早，但確實有人勸進參選。

宜蘭縣五結鄉選區有3席議員，代理縣長陳金德延攬時任議員的黃適超擔任副縣長，黃適超卸任後，妻子蔡金惠以無黨籍參選議員並當選。

黃適超任議員期間問政犀利，反應機敏，兼任縣黨部主委時，在時局不利民進黨的環境下，拿下水利會長等重要選舉，2016年底他與民進黨宜蘭市長江聰淵以民調決定誰代表新潮流系出馬選縣長，黃適超僅以0.8％之差惜敗。

陳歐珀在縣長敗選後拚立委連任，在黨內初選時，陳歐珀也面臨黃適超的挑戰，陳以31.23％擊敗勝過黃適超的25.01％支持率，但黃適超的政治實力黨內沒人敢忽視。

今天他在黨部主委陳俊宇、縣議員簡松樹等人的陪同下，與妻子蔡金惠宣布不再參選議員，黃適超表示，4項公投提案宜蘭縣不同意票都大幅領先同意票，他與妻子蔡金惠要感謝五結鄉親多年的支持與栽培，也深感只有團結才能勝利。

黃適超指出，黨內人才濟濟，為了促成五結鄉的大團結，他與蔡金惠願意放棄此次在五結參選議員的機會，全力支持黨提名的鄉長、議員候選人，讓黨提名的候選人能順利當選。

外傳黃適超將轉戰羅東鎮長選舉，挑戰現任國民黨籍鎮長吳秋齡，黃適超坦言：「確實有人勸進。」但他既還沒決定，也言之過早，民進黨有其提名機制與辦法；要挑戰現任的縣長、鄉鎮市長都是高難度，民進黨會選出最好的候選人迎接每一次戰役。