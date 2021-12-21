商業軟體製造商甲骨文公司（Oracle Corp）今天宣布將以283億美元（約新台幣7953億元），收購替醫院製作電子病歷軟體的公司Cerner，成為甲骨文歷來規模最大的一宗併購案。

甲骨文董事長兼科技長艾里森（Larry Ellison）透過聲明表示：「透過合作，Cerner和甲骨文有能力藉由提供醫療專業人員更佳資訊來改革醫療保健服務，讓他們能做出更好的治療決定，從而改善患者的治療結果。」

法新社報導，這項交易是甲骨文歷來規模最大的併購案，根據聲明內容，甲骨文將以每股95美元價格收購Cerner，併購案料將於明年底完成。

聲明指出，隨著「甲骨文擴展Cerner業務到全球更多國家」，未來幾年Cerner將成為「甲骨文巨大額外營收成長引擎」。

甲骨文是美國科技業最大公司之一，市值近2600億美元。

路透社報導，甲骨文表示，Cerner預料將在第一個完整財政年度調整後增加收益，此後將做出「更多」貢獻。

分析師指出，醫療保健一直是科技公司難以攻克的領域，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間對以雲端為基礎的解決方案需求攀升，促使科技公司加強對這個產業進行投資。

軟體公司Cerner創立於1979年，幫助全球超過2萬7500間醫療院所的醫師和護理師追蹤患者病歷。Cerner總部位於美國密蘇里州堪薩斯市（Kansas City），旗下擁有逾2萬8000名員工。