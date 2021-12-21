陸軍裝甲兵訓練指揮部上午在湖口坑子口訓場，進行「戰車排專精訓練」。（呂昭隆攝）

陸軍裝甲兵訓練指揮部上午在湖口坑子口訓場，進行「戰車排專精訓練」。（呂昭隆攝）

為使國人瞭解國軍裝甲兵年度訓練實況，陸軍裝甲兵訓練指揮部上午在湖口坑子口訓場，進行「戰車排專精訓練」，這項訓練如同戰車部隊的「TOP GUN」，是陸軍各型戰車戰技較量，爭取最高榮譽金戰車的訓練場地。日後也是我向美採購M1A2T戰車的訓練場地之一。

這次操演想定為模擬敵軍之一部約一個裝步加強排，進抵新竹海灘，掩護登陸場建立。我軍部隊為戰車第一戰鬥隊之一部，以戰車排之兵力，依令向敵發起攻擊。

目前戰車排專精訓練，每梯次進訓兩個戰車排，嚴訓四週，至今已執行13梯次共26個排。陸軍裝指部表示，有別於兵科基地及聯訓基地進訓模式，「戰車排專精訓練」由全排弟兄一同接受訓練與測驗，培養官兵彼此間作戰情感，亦強化排、車長及各乘員間戰術思維、指揮程序與狀況處置，透過反覆操練，可增加指揮自信與戰鬥間各項實務，以達全車乘員共同參與、相互合作之目標；另藉由實兵、實車、實彈訓練使戰車排乘員瞭解默契的重要性及「同車一命」之精神。

在課程安排部分，區分裝甲兵專業體適能、排戰鬥教練(含城鎮戰)及戰鬥射擊，置重點於「部隊指揮程序、戰備裝載、戰場救濟、戰術機動及反擊作戰實兵對抗演練」等課目；另「戰車排戰鬥射擊」課程依攻擊階段設計，置重點於「射擊口令、射擊與運動聯繫、戰車砲射擊、車裝機槍射擊及下車戰鬥射擊」等，俾使官兵熟練各式武器射擊要領，磨練乘員及各車間協同作戰能力。