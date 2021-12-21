台南市近年不動產交易熱絡，市府決定調整公告現值及公告地價，經地價及標準地價評議委員會評定通過後，2022年公告土地現值較2021年上漲3.01％；公告地價則較2020年上漲3.55％，調整結果將於明年1月1日公告。其中，位於蛋黃區的新光三越百貨中山店，以公告土地現值每平方公尺33萬6000元（約每坪111萬元），第五度蟬連全市地王。

市府地政局長陳淑美表示，此次公告地價平均調幅3.55％中，一般土地平均公告地價調幅為2.06％，一般民眾自用住宅用地地價稅增加不多，主要是新開發完成的整體開發地區，公告地價平均漲幅為95.57％。至於各行政區存在地區差異，以公告地價為例，在全市1萬3786個地價區段中，調漲區段6000個，調降區段數820個，持平區段數6966個。

據地政局統計，2022年地價作業調查期間（2020年9月2日至2021年9月1日），全市一般正常交易價格漲幅約2.98％，為適時反應市價變動狀況及合理的稅負負擔，經地價評議委員會綜合考量後，評定2022年公告現值平均調幅為3.01％。其中，非開發區公告現值調整2.07％，開發區專案調整公告現值34.66％。

至於台南市的「地王」，仍由位於中山路、民族路及西華南街路口的新光三越中山店蟬連，公告現值調升為每平方公尺33萬6000元（每坪約為111萬元）；「地后」則是西門路一段的新光三越新天地店，公告現值為每平方公尺31萬2000元（每坪約為103萬元）；至於住宅區公告現值最高在北門路一段（民族路一段地下道旁），公告現值每平方公尺24萬8600元（每坪約82萬元）。

地政局還說，台南市土地價格各地區的差異頗大，公告現值漲幅較大的地區分別為永康區（5.98％）、歸仁區（4.78％）、善化區（4.68％）及新市區（4.19％）等區段；調幅較高的區段，主要為市地重劃或區段徵收等整體開發地區或南科、歸仁高鐵特區。

其中，永康區鹽行國中區段徵收區漲幅更高達138.05％，安南區佃西一自辦市地重劃區漲幅也達100％，永康物流及轉運專區市地重劃區漲幅34.84％，七股科技工業區漲幅27.27％，永康砲校區段徵收區（第一期）漲幅26.43％、麻豆工業區市地重劃區漲幅24.40％。整體而言，此次調整係針對一般地區緩漲，但交易熱絡、市價上漲較多的地區則給予較大漲幅，以實現賦稅公平。