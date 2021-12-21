台中市第2選區立委補選陸戰激烈，二黨候選人21日都到霧峰市場拜票，陸戰進入短兵相接，雙方巧妙的利用時間差迴避。（黃國峰攝）

台中市第2選區立委補選陸戰激烈，二黨候選人21日都到霧峰市場拜票，陸戰進入短兵相接，不過雙方即使在同一條街，仍巧妙的利用時間差迴避，顏寬恒指出，掃街拜票大家都是尋求民眾的認同跟支持，循著店舖一間間前進，並未刻意繞路，顏、林二人也都感謝民眾贈送蒜頭、橘子、包子等，表達他們的支持。

對於林靜儀在臉書或其聚會上有提出一些政見，顏寬恒表示，過去這段時間，並未看到林靜儀有提出針對中二地區民眾的需求、未來計畫、願景等，直到現在才來提出，似乎太晚，而且也沒看到她在中二地區方面著墨，反而仍然利用如他的選舉小物上，來抹黑造謠，還去法院告發，但去告發的基進黨的幹部，他們自己贈送的高級牙膏，是不是價格更高？還有蔡易餘委員送的有總統貼紙的洗碗精，是不是有總統，價格就可以高一點？

民進黨候選人林靜儀也指出，顏寬恒反對三接、支持核四，而公投結果已出爐，要求顏寬恒是否對能源政策有修正？顏寬恒表示，「公投結果我們尊重，但可看到執政黨利用府、院、黨及全媒體、全網路等國家級的力量，作反宣傳，這是操作下產生的結果，不是完整的公投，但就算這樣也沒超過4分之1的門檻，且因為公投與大選脫鈎，因此未展現全部民意，對於台中電廠，一貫的堅持就是只能減排、減燃，甚至於零排碳，這不只是我的堅持，也是所有的鄉親的堅持」。