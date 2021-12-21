大陸雲南昭通一名23歲男子阿新（化名）約炮鬧出人命，今年六月帶一名女網友小珍（化名）到家中嘿咻，小珍完事後突然癲癇發作，阿新擔心被家人發現，竟然未予以任何救治措施，將人帶到社區附近的草叢，棄之不理，害小珍不幸送命，阿新也因涉犯過失致人死亡罪遭送辦。

據陸媒報導，阿新與小珍在微信交友軟體認識，2人相談甚歡後，今年6月16日晚間相約見面，阿新還瞞著家人將小珍帶回家中過夜，當夜2人天雷勾動地火，發生激烈性關係，床戰就入睡

豈料，小珍隔天凌晨5點多突然急性癲癇發作，嚴重抽搐，阿新擔心家人發現挨罵，竟未採取任何搶救措施，將小珍背到社區附近的草叢裡丟棄，害小珍不幸身亡。

法醫判定小珍死因是急性癲癇發作內因性猝死，當地檢方認為，阿新與小珍發生性關係後，見對方發作卻未出手相救，還將人丟棄於草叢內不管，導致發病致死，遂依過失致人死亡罪提起公訴。