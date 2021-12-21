立法院今三讀通過「生技醫藥產業發展條例」修正案，將原訂年底落日的生醫產業租稅優惠，再延長10年至2031年，除因應數位科技發展，特別將再生醫療、精準醫療、數位醫療列入適用範圍；更將「創新技術平台」納為其中，讓藥物技術平台開發型公司或小型生技公司，有機會像德國BNT一躍成為生技大廠。

「生技新藥產業發展條例」自96年三讀後，訂定施行時間至今年12月31日止。隨條例即將落日，立法院今三讀通過修正案，讓租稅優惠延長10年至2031年底，並將條例名稱改為「生技醫藥產業發展條例」。

在投資減稅部分，為鼓勵生技醫藥公司能將產業效益較高的製造能量留在國內，此次修法參考「產業創新條例」的概念，明訂生技醫藥公司投資於生產製造所使用的全新機械、設備或系統，支出金額在同一課稅年度內合計達1千萬以上、10億元以下，可抵減營利事業所得稅額，其各年度投資抵減金額以不超過當年度應納營利事業所得稅額30％為限。

研發支出抵減部分，審查期間原有機會維持現行的35％，財政部認為生技條例當初訂定時的營所稅率為25％，目前已降至20％，因此此次三讀通過是將抵減率調降至25％。

在創新技術的適用部分，為鼓勵廠商運用巨量資料、雲端運算、人工智慧、深度機械學習等創新技術，發展數位醫療產品，新修正條例將「再生醫療」、「精準醫療」、「數位醫療」及相關創新技術平台，納入條例中所涵蓋的生技醫藥產業範圍。

主張將「創新技術平台」納入的民進黨立委邱志偉表示，新冠疫情全球肆虐下，目前WHO認可的新冠疫苗中，採mRNA技術的莫德納及BNT疫苗是保護力最高的2種，也因此全球先進國家皆積極投入研發mRNA技術平台。

邱志偉指出，參考世界先進藥物開發創新技術平台，主要有mRNA、DNA技術與3D列印錠劑等技術帄台，為鼓勵我國廠商開發運用，特別將創新技術平台增列入法，這將讓藥物技術平台開發或小型生技公司，有機會像德國BNT，從專研mRNA技術平台領域的小型研發公司一躍成為生技大廠。

特別的是，有鑑於生技醫藥產業具有高風險性，研發期程長及需巨額資金投入；加上近年民間游資龐大且利率創新低，為讓生技醫藥產業更易募資，條例增訂個人當年度以現金投資於未上市櫃的生技醫藥公司達1百萬以上，取得新發行股份，且持有期間達3年，得就投資金額50％限度內於個人綜合所得總額中減除，每年得減除金額合計以5百萬元為限。

同時，為鼓勵高階專業人員及技術投資人參與研究發展，生技醫藥公司高階專業人員因獎酬及技術投資人因技術入股而取得的新發行股票，得選擇免計入取得股票應課的所得額。

積極參與修法的國民黨立委楊瓊瓔指出，生技醫藥是相當燒錢的產業，所以特別需要政府協助，此次修法，就是藉由租稅優勢吸引投資基金進入產業，並增加條例適用範圍，將再生醫療、精準醫療、數位醫療都列為適用，預料將讓產業有更佳的競爭力。