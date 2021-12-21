大陸十三屆全國人大常委會第三十二次會議12月20日至24日在北京召開。會議首次審議《婦女權益保障法》修訂草案。這次修訂將首次對「歧視婦女」具體含義進行規定。同時還將豐富權益保障內容，包含針對近年屢禁不止的PUA（Pick-Up Artist）培訓、網售課程的與「女德班」等對精神控制殘害婦女行為作出禁止規定。

該次修法也用列舉方式，明確對婦女性騷擾的主要表現形式提出禁止，包含具性含義、性暗示的言語表達；不適當、不必要的肢體行為；展示或傳播具明顯性意味的圖像文字、資訊語音與影像等，同時暗示發展私密或性關係將獲某種利益等。

在性別歧視方面，根據《新京報》報導，此次修法也明確列舉主要情形方便識別和處罰。據修訂草案規定，用人單位在招錄（聘）過程中，除國家另有規定外，不得限定男性或規定男性優先；除個人基本資訊外，不得進一步詢問或調查女性求職者的婚育情況與意願。

同時也禁止將妊娠測試作為入職體檢項目；限制婚姻、生育以及婚姻、生育狀況作為錄（聘）用條件，以及其他以性別為由拒絕錄（聘）用婦女或差別化提高對婦女錄（聘）用標準的行為。