乾杯集團今（21日）宣布攜手日本House好侍食品公司，於旗下「乾杯燒肉居酒屋」、「老乾杯」、「黑毛屋本家」、「黑毛屋」、「麻辣45」、「高木食堂」6大品牌，一同推出「飲酒會」（Nomikai）」企業聚餐方案，享日本人氣飲品「薑黃之力」招待，期望能復刻日本傳統職場文化，希望搶聚餐商機

台灣現階段疫情雖趨緩，不過仍有公司持續採用宅家辦公模式，即便工作可以透過網路的溝通來完成，但人與人之間隔著螢幕，還是少了一份真實的感受。為了重拾同事之前的互動和默契，乾杯集團決定與生產日本暢銷冠軍商品「薑黃之力」的House好侍食品公司，共同推出日本職場文化獨有的「飲酒會」（Nomikai）」活動，搶攻接下來農曆年前後的尾牙及春酒商機。乾杯集團董事長平出莊司表示：「同事彼此見面互動所帶來的情感是無法被取代的，希望公司行號在乾杯集團旗下餐廳聚餐，不僅能在輕鬆的用餐氣氛下互動交流、培養感情，同時也期望繼續活絡餐飲市場，共同為台灣加油。

即日起，兩人以上於週一到週五營業時段，凡至乾杯集團旗下「乾杯燒肉居酒屋」、「老乾杯」、「黑毛屋本家」、「黑毛屋」、「麻辣45」、「高木食堂」六大品牌任一分店聚餐，與分店主管交換一張公司名片，並同意店鋪夥伴拍下與同事友人共同舉杯乾杯的照片，提供在官方Facebook粉絲專頁分享使用，即可享有乾杯集團招待一人一瓶「薑黃之力」（價值128元/瓶），限量3.6萬瓶，送完為止。「薑黃之力」是一款在日本熱銷多時的人氣飲品，用「秋薑黃」濃縮製成的薑黃萃取飲料，比其他種類薑黃飲料來得更為豐富，補充元氣更有感，喝起來清新微甜、順口，加上鋁罐包裝輕巧便利，不僅是日本熱門的薑黃飲品，更是日本上班族可以歡快聚餐的好夥伴。

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