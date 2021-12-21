台中榮總21日在急診大樓增建第三代複合式手術室，其間設置雙面-多軸機械手臂，號稱是亞洲最先進的複合手術室。（馮惠宜攝）

搶救心血管急症患者，分秒必爭，台中榮總21日在急診大樓增建複合式手術室，其間設置雙面-多軸機械手臂，號稱是亞洲最先進的複合手術室，雙臂4D旋轉式手臂集檢查與治療多功，可一站式比對手術前、中及手術後的腦部血流灌注功能差異，讓心血管急重症患者從到院至開刀時間至少縮短20分鐘，可為大血管阻塞或出血病患爭取更好的治療結果。

台中榮總介入性腦血管外科主任崔源生指出，台中榮總2009年率先導入第一代單面-多軸機械手臂複合手術室後，開啟了全台灣各家醫院增設外科複合手術室之風氣，而此第一間複合手術室救援了許多大台中地區民眾的寶貴性命，包括急性腦中風、腦出血、主動脈剝離、心肌梗塞及重症創傷等這些分秒必爭的急症病患的搶救。

2020年亦因應COVID-19疫情，迅速將此複合手術室改建為負壓手術室，即使遇到感染案例也能救護不中斷地執行外科手術或腦心導管手術。2021年又增設了配有術中電腦斷層機的第二間複合手術室。兩間手術室一年約執行400到500例手術。

台中榮總21日在急診大樓增建第三間複合式手術室，領先全亞洲建置最先進的雙面-多軸機械手臂複合手術室，提供雙臂4D旋轉式腦血管影像與連續多期相之腦血流灌注影像，可一站式比對手術前、中及手術後的腦部血流灌注功能差異，亦可將影像結合導航顯微鏡來執行AR擴增實境等外科手術，是一種精準創新的診斷結合外科手術之治療方式，大幅縮短搶救時間，讓病患能一站式取得最好的治療與預後。