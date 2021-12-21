民進黨立法院黨團總召柯建銘推動新竹縣市合併，提出《地方制度法》修正草案，傳有民進黨部分委員連署後撤簽，該提案今送進立法院程序委員會，據掌握，總計有49名立委連署，除無黨籍趙正宇外，其餘皆為民進黨立委，原本傳出撤簽的蔡適應、林楚茵等人仍在連署名單內。對此，林楚茵說，撤簽是誤傳，她並沒有要撤簽。蔡適應則手機未接，無法取得聯繫。

柯建銘等49人提出《地方制度法》第四條修正草案，案由說明，有鑑於直轄市設置，應考量國土空間規畫及產業發展現況，促使區域間資源共享、互利互補，帶動周邊地區攜手成長，創造就業機會，以促進城鄉的均衡發展，提升國家競爭力為目標。

不過，該草案提出後，部分民進黨立委未連署，甚至簽署後撤簽，蔡適應就是表態撤簽的立委之一，蔡適應今上午在立法院受訪表示，他認為，這樣修法應該更全面廣泛思考，已經有跟總召談過，總召說會跟大家再多討論，讓法痛出來前取得共多共識。

蔡適應認為，修《地方制度法》要共多人共識，不是只有一個人的共識，例如當初五都升格，他就抱持反對態度，因為台北縣單方面升格，造成北北基地區發展的不均，期待未來修法過程，能把北北基發展不均問題有效解決。

不過，蔡適應雖然表態撤簽，但今送交程序委員會草案連署人仍有在名單上，蔡適應手機未接，無法取得聯繫，蔡適應國會辦公室則表示，委員已經有向黨團表態要撤清，後續處理不清楚。

該草案共獲得跨派系48名民進黨和無黨籍立委連署支持，包括伍麗華、何志偉、何欣純、余天、吳玉琴、吳秉叡、吳思瑤、吳琪銘、李昆澤、沈發惠、周春米、林宜瑾、林俊憲、林楚茵、邱志偉、邱泰源、邱議瑩、洪申翰、范雲、高嘉瑜、張宏陸、張廖萬堅、莊瑞雄、莊競程、許智傑、郭國文、陳素月、湯蕙禎、黃世杰、黃秀芳、黃國書、楊曜、管碧玲、趙天麟、趙正宇、劉世芳、劉建國、劉櫂豪、蔡適應、鄭運鵬、賴品妤、賴惠員、賴瑞隆、鍾佳濱、羅美玲、蘇巧慧、蘇治芬、蘇震清等人。

未參與連署的民進黨立委則有王定宇、王美惠、林岱樺、林淑芬、陳秀寶、陳明文、陳歐珀、陳瑩、羅致政、蔡易餘、陳亭妃、江永昌等12人。