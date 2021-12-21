歌手王力宏近日遭到前妻李靚蕾爆料私生活淫亂並患有「性愛成癮症」，及自戀型人格，使他出道26年的王子形象徹底崩壞；王力宏還被網友找出多年前教日本男星GACKT「18禁把妹口訣」，再度引發熱議。不過，除了他之外，日本男星GACKT過往的情事也不惶多讓，甚至也被封為「渣男之一」。

王力宏被前妻李靚蕾以「核彈級」長文，痛揭王力宏長年約砲、召妓並對她冷暴力等惡劣行徑後，完美好男人的形象瞬間崩塌，即使王力宏在20日發出道歉聲明，並承諾將房子過戶給前妻，也會負擔小孩的生活費與教養費仍被網友封為「世紀渣男」，過去的黑歷史也一一被人挖出。

其中一項便是在2003年與日本男星GACKT合作電影《MOON CHILD》時，王力宏傳授的「把妹口訣」，當GACKT想與人交朋友時就詢問對方「口X好嗎？」，沒想到卻遭到女性工作人員拒絕，後來才知道原來是18禁的把妹用語，讓GACKT感覺被騙，也令網友忍不住猛酸「力宏敢嗎」、「原來以前就這麼渣」。

事實上，在日本受到許多人愛戴的視覺系男星GACKT，混亂的男女關係也不亞於王力宏，除了也曾與徐若瑄傳出誹聞外，他還曾爆出為滿足生理需求下體入珠，並強制將寫真女星帶到箱型車後座與司機大玩3P，甚至要求其他送上門的女性為他進行整形手術，還會要求她們叫他「少爺」滿足自己的優越感，不過針對這些指控與爆料，GACKT一概否認冷處理，也讓這些事件無疾而終。