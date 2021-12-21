促轉會9月拋出「中正紀念堂」改制為「反省威權歷史公園」計畫，擬拆除先總統蔣介石銅像，預計半年內提出配套法案。上百個民間團體和上千名個人近日共同發聲明聲援促轉會所提方案，主張在尚未移除蔣介石銅像前，堂體大廳的大門應先暫時關閉，兩蔣遺體應由家屬領回處理，不應再由政府來承擔。

台灣二二八關懷總會理事長王文宏、陳文成基金會董事長楊黃美幸、台灣人權促進會祕書長施逸翔、身為政治受難者的台大農化系退休教授張則周等人，上午在蔡瑞月舞蹈社舉辦記者會，發表《從「歷史之刺」到「民主之盾」：我們對「中正紀念堂」轉型問題聲明》。

該聲明提到，作為最大威權象徵的蔣介石銅像一定要移除，在尚未移除前，堂體大廳的大門應先暫時關閉；三軍儀隊應移到「自由廣場」在詮釋上則得以轉型為「國軍守護民主人權，捍衛台灣主體價值」的意志力展現，若逢雨天可改到兩廳院迴廊下表演。

至於兩蔣遺體問題，聲明指出，根據總統府所曾發言的紀錄，不能只單方面尊重家屬的意願，更應遵守促轉條例所明定的法律規範，由家屬領回處理，後續屬於家屬責任，不應再由政府來承擔。

與會的楊黃美幸表示，今天召開記者會，就是要讓行政院、總統府、立委理解他們的主張，馬英九時代把中正紀念堂列入文化保存，這讓她覺得身為台灣人相當丟臉，因為德國希特勒的符號不能再出現，如同西班牙也移除最後一尊法朗哥雕像。

王文宏說，今年參加二二八追思儀式，他在台上致詞表達文化部要處理中正紀念堂，內政部要處理兩蔣遺體，當時坐在台下的蔡英文總統微微點頭，看起來也認同，中正紀念堂的堂體大門應先關閉，這才表示政府踏出第一步。

此外，聲明表示，由於台灣至今猶遭受外部的威權武力恫嚇，無論未來採取任何轉型方式，至盼國家務必以「國際視角」投入重資，連結國際社會的進步價值，在民主、人權的主軸上和各國保持長期性的交流研究，並定期以展覽方式進行公民教育。