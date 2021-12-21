明年1月4日正式實施的憲法訴訟制度，最受關注的是裁判憲法審查，司法院21日記者會強調，裁判憲法審查制度不是用來救濟冤案，也不是第四審，而是一種特殊的憲法救濟制度，定讞判決必須要符合憲法重要性及為貫徹聲請人基本權利所必要，才符合受理要件。

司法院表示，人民對於其已經窮盡審級救濟而仍受不利益之裁判，如果認為法院在解釋及適用法律時，誤認或忽略了基本權重要意義，或違反通常情況下所理解之憲法價值等有違憲疑慮的情形，可以請求大法官檢驗個案裁判的合憲性，以提供人民完整無缺漏的基本權保障。

司法院指出，憲法法庭除了審查法律、命令等法規範是否違憲外，還可以進一步審查「法院確定終局裁判」本身是否違憲；就算法律命令等不違憲，憲法法庭將可能因法院裁判適雨土法律命令的法律見解違憲，而宣告判決或裁定違憲。

大法官書記處長許辰舟指出，裁判憲法審查的聲請要件，是人民用盡審級救濟程序，受到不利確定終局裁判，且認為其適用的法律或命令違憲，或裁判本身違憲，在確定終局裁判送達後6個月內提出聲請。

憲法法庭一旦宣告確定判決違憲，將廢棄發回管轄法院，原確定終局裁判的當事人不須透過再審方式重啟訴訟程序；許辰舟處長強調，憲法法庭與一般審判法院不存在審級救濟關係，是憲法訴訟上的特別救濟制度。

許辰舟表示，新制由15位大法官組成「憲法法庭」，取代原有的「大法官會議」，審理程序將全面司法化、裁判化及法庭化，以嚴謹的訴訟程序與法院性質的運作模式，審理憲法訴訟案件，亦即現行司法院大法官以會議方式解釋憲法的制度，將走入歷史。