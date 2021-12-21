近年大陸法拍房成為炒房客新著力點，但19日大陸最高人民法院發佈《關於人民法院司法拍賣房產競買人資格若干問題的規定》，明確規範由人民法院組織的司法拍賣房產活動，受房產所在地限購政策約束的競買人申請參與競拍的，人民法院不予准許，將自2022年1月1日起施行，宣告對法拍房也祭出統一限購政策。

具體法拍房行情如何，據《新京報》報導，今年初杭州就曾拍出過一套「天價法拍房」，成交價高達862萬元（人民幣，下同），折合單價約每平方公尺9.58萬元，高出周邊最高的二手房售價約40％，引發行業內外對法拍房的關注。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，雖然今年房市行情不佳，但是很多城市的法拍房市場熱度很高，不少人認為法拍房是「房住不炒」政策的漏網之魚，認為這次法拍房被全面納入限購行列的意義重大。

另值得一提的是，此次新規也規範，當法拍房出現流拍等無法正常處置情形時，不具購房資格的申請執行人等當事人請求以房抵債，人民法院不予支持。

嚴躍進解讀說明，這是防範部分買賣雙方為規避限購政策，改用法拍房形式來交易，透過防止別的競拍人參與，刻意阻撓變相讓法拍房流拍，好使得以債務索取方式過戶房產。他說在當前最高院政策規定下，類似鑽政策漏洞的現象將被杜絕。