因受疫情影響，消費者無法出國過年，加上明年春節假期長達九天，國內餐飲及聚會需求大幅提升，為搶年節餐飲商機，煙波新竹湖濱館推出限量年菜外帶「煙波寶島年菜宴」，菜品內容分別由集團駐點館別當地具代表性的食材研製而成，讓旅客在餐桌上環島、嚐遍各地盛饌。

煙波寶島年菜宴主打六人份年菜組合6999元，於2022年1月10日前預訂則享有早鳥優惠價5999元，等於每人不到千元就能盡饗年節必吃大菜！另為解決許多家庭難以掌握菜量的狀況，也提供旅客品項單購的選擇，拿捏份量不浪費。「初二回娘家」為農曆年另一團聚重點，煙波新竹湖濱館推出「虎年煙波女婿傳家宴」，六人桌菜9888元+10%、十人桌菜15888元+10%，還有樂手現場互動演唱及豐富抽獎活動，讓饕客們沉浸在熱鬧歡騰的年節氛圍中大啖美食。

煙波集團推出的年菜外帶「煙波寶島年菜宴」以環遊寶島為主軸拾取在地食材，用星級手藝呈現細膩珍餚，早鳥價5999元囊括六道經典菜品：「新竹－北埔老菜脯仙草雞湯」經過歲月催化的甘醇黑金老菜脯，搭配味甘不燥的仙草乾，湯頭清爽芳香。「宜蘭－蘇澳港大蝦米糕」糯米飯完全吸收大蝦精華原汁，蒸煮時加入香菇、油蔥酥及金鉤蝦，搭以滑嫩彈口的大蝦肉，幸福感十足！「宜蘭－蘭陽紅麴東坡肉」以在地食材「紅麴」與著名杭饌結合，用職人精神悉心料理，在家也能輕鬆享受國宴大菜的美味！「台南－府城富貴拼盤」以冷滷孔鮑、五味透抽、干貝雞捲、紹興醉雞、炙燒烏魚子等年節常備菜。

「花蓮太魯閣－新城酸菜蒸石斑」酸菜以高溫爆香後倒入高湯慢燉整尾石斑，待肥美油脂緩緩流散，醬汁回淋更顯魚肉鮮甜！「福氣開運長年菜」干貝絲搭配清脆的長年菜，為純粹的甘甜增添了一絲鮮極清雋。另一熱門亮點單品為家家戶戶必吃的佛跳牆，此次推出「花蓮－七星海景佛跳牆」特選九孔鮑、瑤柱及排骨肉等，經溫火慢燉後湯清而不淡，琥珀般的色澤韻味醇厚，單購售價2880元附甕及保溫袋乙組。 除了煙波新竹湖濱館銷售年菜外帶，集團旗下飯店餐廳也同步開放預訂春節餐飲專案，新竹湖濱館-莫內西餐廳除夕至初五推出中西薈萃的自助百匯1280元+10%起，讓饕客有更多元的選擇！陽光小館及蝶屋日式餐廳提供套餐服務，除夕至初五每人880元+10%至1280元+10%；醉月樓及宴會廳以桌菜方式訂席，供應12800元+10%至22800元+10%等不同價位桌菜；花蓮館-慕拉西餐廳、蘇澳四季雙泉館-朝晴庭、宜蘭館-燦燦好食及台南館-食東西自助餐廳，除夕至初三推出價格區間為980元+10%至1280元+10%之自助百匯或春節套餐，內容豐富、選擇更彈性！台南館-隱糧則推出餐酒館分享餐，分別有四人3000元+10%及六人4500元+10%可供選擇，體驗沉浸式的異國年節風味！花蓮太魯閣沁海館-漫饗食堂除夕至初三則供應在地饗宴套餐1280元+10%，在依山傍海的花蓮太魯閣走春，過個富仙氣的新年。

煙波集團旗下各館於今年春節推出團圓宴餐飲優惠及新竹湖濱館的「煙波寶島年菜宴」，看準龐大的年節餐飲需求，以最超值的價格及細緻美食準備搶攻市場商機，也希望藉此節慶專案能夠提高煙波集團餐飲在消費者的心佔率，未來煙波集團也會繼續秉持對餐飲的熱忱及盡力服務廣大消費者的初衷，繼續推陳出新，不管是旅宿體驗或是味蕾洗禮，都讓旅客的每次造訪有賓至如歸的感受。