45歲「金曲歌王」王力宏出道20多年，累積至少30億家產，日前卻遭前妻李靚蕾控訴，只願出借4.8億吾疆豪宅給三個孩子住，王力宏也認房子給妻兒住18年，不夠大方的行為受到大批網友的唾棄。事實上，陶喆、黑人范范夫婦曾揭王力宏私下超節儉，能忍受穿破襪子、14年舊衣和開傷痕累累的車。

陶喆4年前在大陸綜藝節目《吐槽大會》爆料：「如果你去他（王力宏）的衣櫃裡面去看，你真的能夠看到很多破洞的襪子。」更吐槽他一件衣服可以重複穿14年不丟，想不到王力宏脫掉鞋子後，真的穿了一個腳底破大洞的襪子，氣氛超尷尬；范瑋琪（范范）也在節目直指王力宏鞋子穿10年，從來不逛街買衣服，高達95%衣服都用借的。

除了不願意多花錢買衣物，王力宏就連俗稱「男人的小老婆」汽車都能省則省，黑人陳建州拍過王力宏開13年的舊車，由於刮痕超多都不修，還忍不住調侃他：「這個車看起來...技術不大好！」王力宏表示堅持不補，事後在微博分析開舊車的好處：「你想想看別人的車，乾乾淨淨的外表，一個痕跡就馬上去補。結果：必須看車牌才認得出！我反而從很遠很遠一眼就能認出我的車，省了多少寶貴時間，不是嗎？」

王力宏還曾在節目中透露自己不買名牌，也不讓孩子穿名牌，被主持人虧「你這是摳吧」王力宏反駁，表示這是節儉，認為灑大錢買貴重物不如拿來做公益，而他確實做到了，捐款救災又和李靚蕾認養22名兒童。

不過，王力宏離婚時未分李靚蕾房產和存款，卻稱女方獅子大開口要6.6億贍養費，相較之下對親人確實較不慷慨，直到被李靚蕾拿放棄贍養費的證據打臉，王力宏昨20日才發文道歉，承諾會將4.8億吾疆過戶給李靚蕾，經濟方面也會盡可能照顧孩子們和前妻。