一年一度耶誕節即將來臨，不少人會玩交換禮物。一名女網友表示，公司舉辦交換禮物，同事提議準備價值1千元的商品，沒想到竟然有人拿市值250元的熊娃娃造型行動電源，還疑似放了5年，令她傻眼「交換禮物卻換到一肚子火」。

原PO昨（20）日於臉書社團《爆怨公社》抱怨，公司部門今年舉辦耶誕交換禮物，其中一名同事提議準備市值1千元的商品，獲得所有人認同；交換禮物當天，有人準備迪士尼的行李箱、精緻床頭燈及床包組等，眾多禮物中原PO看見一個熊娃娃造型的行動電源，讓她質疑「這東西真的有這樣的價值嗎？」

同事提議準備價值1千元的商品，沒想到竟然有人拿市值250元的行動電源，還疑似放了5年。（圖／翻攝自爆怨公社）

根據原PO拍的照片看，一隻米色身穿粉色吊帶的熊，造型相當可愛，不過盒子的背面卻標示製造日期為2016年8月，實際在店商平台查，只需花250元就能買到，最令她氣憤的是，送熊造型行動電源的人，就是當初提議要送1千元價值禮物的同事，「交換禮物卻換到一肚子火，他擺明就是計畫拿垃圾來交換的！」

市值250元的行動電源，還疑似放了5年。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文曝光後，網友看了也搖頭，「我覺得最噁的就是他喊出準備千元禮物，自己卻準備庫存」、「這種人真的很噁心耶」、「早就不相信交換禮物了」、「看起來就沒價值，太扯了」、「1千元價值的話，應該是要規定附發票以茲證明」、「銷自己的庫存，真敢」、「2016年的？擺明就是放了很久，5歲娃娃」、「我是妳，就退回去請他重新準備啊」。