王力宏遭前妻李靚蕾指控長期冷暴力、約砲、召妓、缺席孩子生日等行徑，優質形象一夕崩毀，事隔三日他公開道歉並暫退演藝圈，連日交鋒吸引外界高度關注，連周杰倫這兩日發布的貼文都引起網友聯想，懷疑天王意有所指，也在跟王力宏醜聞的最新進度。

周杰倫和王力宏同為音樂界天王，在這次風波中，也意外成為網友的關注焦點，他20日凌晨在IG上傳一張賞睡蓮畫的照片，並在文內寫道「看了睡蓮會想睡嗎」，還推薦睡不著的網友去看自己的節目，讓網友猜測，該不會天王那麼晚不睡也是為了追八卦。

隔日周杰倫又轉發小男孩唱他的歌曲《稻香》，其中擷取的一段歌詞正好是「對這個世界如果你有太多的抱怨，跌倒了就不敢繼續往前走，為什麼人要這麼的脆弱、墮落，請你打開電視看看…」，不僅如此，他還轉發廚師撒鹽的多張合成圖，附上文字表示「灑鹽哥」，讓網友認為周杰倫似乎在暗示什麼。

周杰倫連發灑鹽哥的照片。(圖/翻攝自周杰倫IG)

事實上，王力宏和周杰倫過去疑似有過心結，2009年1月，羅志祥的專輯《潮男正傳》拿下唱片銷售冠軍，王力宏卻表示，「老闆說這些排行榜沒公信力」，暗酸羅志祥買榜，還邀周杰倫來召開「誠實運動」記者會，周杰倫當時拖著感冒的病體到場支持，王力宏卻以「急性腸胃炎」為由臨時放鳥，讓周杰倫裡外不是人。