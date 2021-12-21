林姓嫌犯和討債的蘇姓男子相約在拖板車車場談判，紅圈處為蘇男被勒斃當天駕車進入車場的畫面。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

雲林一名從事地下錢莊放款業務的蘇姓男子15日南下高雄，找林姓男子追討債務，過程中，雙方發生口角，還不出錢的林男還開口向蘇男借3萬元，不過蘇男不肯，最後又賞他耳光，他拿了條電線將蘇男勒斃棄屍，林嫌因良心不安睡不著去自首，才讓案件曝光，法醫和檢警相驗解剖發現，遺體頸部有細金屬線圈活結纏繞住，呼吸道及食道有遭壓迫出血及窒息現象。林男否認有預謀犯案，訊後依殺人棄屍罪移送偵辦。

高雄市林園警分局偵查隊20日凌晨接獲屏東縣刑大通報，指34歲林姓男子透過友人與潘姓小隊長聯絡自首，他聲稱15日在台88線快速道路橋下附近的拖板車場，不小心將26歲蘇姓債主勒斃，並棄屍於六龜山區附近，自首時稱自己「良心不安，睡不著」。最後在茂林區132縣道6公里處邊坡找到蘇男屍體；因遭棄屍5天，屍體已浮腫，警方通知蘇男家人，比對後確認為蘇男無誤。

警方調查，家住雲林北斗的蘇男從事地下錢莊放款業務，平時就雲林、高雄往返，而在高雄大寮擔任拖板車司機的林男上個月因急需用錢，向錢莊借款約9萬元，扣掉利息僅實拿6萬9000元，每期仍得還款3000元。

林男陸陸續續還款，剩大約2萬多元的債務未按時還款，負責催討債務的蘇男與林相約15日傍晚6時在林工作的車場談判，過程中，林疑似不滿蘇催款的態度，雙方發生口角。林男甚至提出要蘇男先借他3萬來補前面的洞，但蘇男認為他連3千都還不出來，怎麼可能還借他錢。

衝突過程中，蘇還回車上拿球棒，說要撂人來，甚至又賞了林男一巴掌，兩人拉扯過程中，林嫌供稱自己隨手拿了條線將人活活勒斃，見闖下大禍，直接將遺體拖入蘇的座車，載往高雄山區棄屍。

檢警和法醫20日相驗解剖，發現死者外觀頭部及上半身已呈現腐敗現象，頸部有細金屬線圈活結纏繞住，呼吸道及食道有遭壓迫出血及窒息現象，另有肋骨前面骨折現象，確切死因仍待正式解剖鑑定報告出爐。雖然林嫌供稱線是隨手拿的，但這條金屬線前後還貼有膠布，尾端打活結，附近也沒發現相同的線，但他矢口否認有預謀犯案，也感到後悔，但真相仍待檢警釐清，警方訊後今(21日)以殺人棄屍罪移送地檢署偵辦。