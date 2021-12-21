高市交大警方在大樹區高186甲線的三和路仙峰宮前，裝設固定式測速照相桿。（高市交通大隊提供／石秀華高雄傳真）

高市警局交通大隊有鑑於大樹區高186甲線、美濃區台28線、旗山區台29線以及旗山區台3線和高92線口等4處路口去年共發生7件死亡車禍，為減少交通事故，在4處路段增設固定式測速照相桿，12月20日起至31日止為宣導期，明年元旦起正式執法取締，喜歡開快車的民眾超速小心被「喀擦」閃光收罰單讓荷包縮水！

高市警交通大隊統計分析，大樹區高186甲線的三和路仙峰宮前、美濃區台28線的中興路一段約37K＋412處、旗山區台29線的旗甲路三段約58K＋274處，以及旗山區台3線的旗屏二路和高92線口等4處路口，去年共發生133件交通事故，其中有7件A1死亡車禍。

警方在美濃區台28線的中興路一段約37K＋412處設立固定式測速照相桿。（高市交通大隊提供／石秀華高雄傳真）

交通大隊檢討該4處易超速路段後，規劃設置4處固定式測速照相設備，以減少交通事故發生；交大表示，4處固定式照相桿已啟動超速感光照相，自12月20日至12月31日止為宣導期，2022年1月1日起將正式執法取締。

高市交通大隊在旗山區台3線的旗屏二路和高92線口路口，設置固定式測速照相桿。（高市交通大隊提供／石秀華高雄傳真）

交大指出，目前全市已公告設置取締交通違規照相設備計有248處，取締功能包括闖紅燈及超速的違規行為；交大並表示，測速照相桿前方路段執行取締超速違規，在測照點前100至300公尺間均會懸掛速限圓形標誌、警52三角形標誌及「前有測速照相，請減速慢行」等告示牌面，提醒駕駛人勿因超速被拍照，不僅荷包縮水，若發生交通事故，恐人財兩傷！