土城員和段青年社會住宅周邊生活交通機能便利，內部有健身房、托老托育、庇護工廠等空間；新北市長侯友宜今視察時表示，社宅將在年底完工，並在明年6月啟動招租。（蔡雯如攝）

土城員和段青年社會住宅周邊生活交通機能便利，內部有健身房、托老托育、庇護工廠等空間；新北市長侯友宜今視察時表示，社宅將在年底完工，並在明年6月啟動招租。（蔡雯如攝）

土城員和段青年社會住宅周邊生活交通機能便利，內部有健身房、托老托育、庇護工廠等空間；新北市長侯友宜今視察時表示，社宅將在年底完工，並在明年6月啟動招租。（蔡雯如攝）

新北市政府近年推動多元化居住空間，去年在土城莊園街、學府路2段交界處，動工興建員和段青年社會住宅，該社宅生活交通機能便利，歷經疫情缺工、物料上漲，預計將在12月底完工。新北市長侯友宜今前往視察表示，社宅內公共設施健全，環境舒適，適合各族群居住，市府明年6月將啟動招租，歡迎市民申請入住。

土城員和段青年社會住宅有一房、兩房、三房型，可供534戶入住，社區將有4棟地上12至14層樓、地下3層樓的建築，其中住宅1樓將設置公共托老托育、庇護工場空間，2樓將有青創中心，建築也採智慧綠建築設計，住宅間設有聯繫居民的空橋、中央也有綠美化休憩廣場。另外，社宅周邊交通機能便利，走路至捷運海山站只需10分鐘，距土城醫院、土城交流道車程不到10分鐘。

侯友宜今視察社宅房型表示，土城員和段青年社會住宅將在年底完工，該建築採智慧、綠建築、通用設計，也獲得許多國內建築獎項，更重要的是內部有很多托育、托老、庇護中新等公益回饋空間，周邊又有學區、土城醫院，生活商業機能、大型商場都在周邊，相信以這個地點的方便性、建築的現代化使用功能，將會吸引許多青年進駐。

城鄉局指出，社宅2樓為為青銀共居房型，內部設有許多共同活動空間，而一樓的托老中心預計可以收托60人，托育空間也有約95坪，預計可收托30名嬰幼兒。另外，社宅內的青創中心將配合土城區產業發展，以人工智慧(AI)、5G、雲端計算、物聯網、數位內容等新興科技為主題，招募新團隊進駐，預計每年招收10組團隊，並在明年第一季啟動標租。

城鄉局表示，土城員和段青年社會住宅明年6月公告招租，一般民眾登記將採附近租金市價8折、中低收和弱勢族群等優先住戶租金則採市價64折，屆時將公布詳細招租金額，明年9月則會開始辦理入住作業。

市議員江怡臻建議，土城近年人口不斷增加，房價也屢屢衝破新高，目前已接到不少陳情，若新建社宅仍依市價7到8折訂定，將難以負荷，也不符合社宅居住正義的目的，希望社會住宅租金平實，讓一般人都能安心入住，且為顧及生育率低迷現況，也希望市府能調高二房型、三房型比例，鼓勵更多人安心成家。