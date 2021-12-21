23歲香港嫩妹女主持人黃婧靈（波波）因有甜美外型和E級上圍，加上曾志偉力捧，被港媒封為E級新波神，近日她到外景節目《野外步出》當來賓，攝影團隊到泳池邊錄影，黃婧靈也應景扮起美人魚，可見她細肩帶粉色低胸背心上身，一前傾雙峰便呼之欲出，預告放到IG，更令網友驚艷：「看起來超大包」。

近年TVB有許多新人女神出頭，1998年出生又有36E傲人身材的黃婧靈備受矚目，先前TVB台慶，黃婧靈選穿銀白亮片禮服，胸前低胸開到肚臍，好身材藏不住，相當搶眼，但她強調：「平時我不敢這麼穿，為了台慶隆重就選穿少布料一點的衣服」，又因裙襬太窄，讓她忍不住抱怨每步路都步步驚心。

黃婧靈在泳池扮演美人魚。（圖／翻攝自krysellawong IG）

黃婧靈日前分享自己穿著運動BRA和緊身長褲的照片，可見她一舉手衣服變得更短，幾乎快要走光，她表示感謝在公司安排下學到了墨爾本曳步舞（shuffle dance），「多謝咁（這麼）多位dancersssss，多謝每次都堅持去排舞，就算一日考兩個試都無放棄練習嘅（的）我」。

據《香港01》報導，黃婧靈和何泳芍兩人最近受邀上方紹聰主持的節目《野外步出》，兩人一同挑戰在水中扮美人魚，方紹聰大讚黃婧靈敬業，希望這集可以衝到收視之冠，預告兩人會穿人魚服在水底跳舞拍照，並透露這項新興運動其實不簡單，涉及許多自由潛水的技巧，攝影單位也為此出動了多台攝影機，希望觀眾拭目以待。