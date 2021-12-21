冬至這天北半球白晝最短促，黑夜最漫長，其「陰」達到了極致，這一天過後，開始轉為消退之態，換成陽氣開始萌發，雖然陽氣增旺，不過氣候依舊寒冷，冬至前後要格外注意健康。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，冬至這天除了要做好養生，還可把握這天旺運、補火、祈福、補陽，讓來年身強體健，凡事如意順遂。

▍1.冬至養生防病

古代人民在冬至會放假，歷朝歷代皆放三天到五天不等，在唐代甚至放到7天，主要就是為了安身靜體，因為冬至前後溫度實在太冷，這天陽氣還最弱，人的抵抗力最差，所以，冬至一定要注意避寒保暖，並多吃滋補身體的食物，增強抵抗力。

▍2.冬至旺運

2022犯太歲的生肖，屬虎、蛇、猴、豬的朋友注意了，可以利用冬至日轉運護身，至廟宇中祭祀祈福，保來年平安順遂。

▍3.冬至補火

這個時節需要補充一些能讓我們「熱」起來的食物，例如羊肉、牛肉這類溫補的食品，同時，冬至吃餃子、餛飩等，都屬於旺運護身的習俗，餃子形狀類似元寶，因此還象徵增財旺運，讓來年賺大錢。

▍4.冬至祈福祭祀

冬至這一天很適合祈福，想要補運、轉運的朋友可以抓住這個機會，向家神祈福，也可以到寺廟上香祈福。

▍5.冬至補陽

在自然環境中採補陽氣，例如午後曬太陽，家居燈飾也以暖光為主，還可以懸掛五帝錢，增旺陽氣，讓運勢增旺。

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】