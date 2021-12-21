茶花是新竹縣縣花，縣府與新竹縣茶花園藝研究學會為歡送牛年，25、26日連續兩天將在竹北新瓦屋禾埕廣場舉辦「茶花牛仔嘉年華」活動，將主打牛仔風，會場還有500棵茶花苗免費贈送，愛花的民眾千萬不要錯過！

縣長楊文科說，茶花是十大名花之一，更是新竹縣茶花，在茶花班農友多年投入研究後，栽培技術在全國數一數二 目前培育的茶花品種多達2千種，不僅樹姿優美，花型多變，生產量更是全國第一，歡迎民眾牛年尾巴相約來新瓦屋賞花，響應活動風格，牛仔裝扮會更有fu！

農業處長范萬釗表示，一般茶花的花季在冬季和春季，現在已培育出多種夏日茶花，今年氣候適宜縣內栽培的茶花開花期正常，在新瓦屋的茶花嘉年華有茶花索拉（紙草花）DIY、茶花換盆DIY、氣球藝術表演、茶花展售及文創攤位，歡迎親子前來賞花體驗。

新竹縣茶花園藝研究學會理事長范秀英表示，學會成員在湖口、新豐、竹北等鄉鎮共有20個園區，明年1月15到23日茶花展，將首度登上新竹縣文化局美術館，舉辦茶花盆景評鑑及藝術特展，並有與台灣茶花育種學會合作的新品種說明發表會及新品種靜態展，兩個週末免費贈送茶花苗共400株。

另外，12月25日到明年228新竹縣茶花季期間，全縣各地茶花園也同步舉辦聯合花展「寒椿（茶花）之美，盡在新竹縣」，茶花展及各新竹茶花園及栽種茶花等相關訊息，可到臉書粉專「新竹縣茶花園藝研究學會」查詢。