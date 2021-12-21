迎接嶄新2022年，礁溪老爺於12月31日跨年夜晚上23:00舉辦「泰饗趣池畔跨年晚會」以300秒絢爛煙火秀陪旅客開心倒數！晚會大吹泰式南洋風一解無法出國之苦，入場以登機證作為票券，現場有各式泰式美食、趣味闖關遊戲、樂團演出、調酒暢飲，所有住客免費參加還有機會抽雙人一泊二食萬元住宿券一組、打卡抽超人氣雙人得天露營體驗券，倒數時刻施放長達300秒的絢爛煙火秀點綴夜空，在蘭陽平原夜景陪伴下開心迎接新的一年。

「泰饗趣池畔跨年晚會」 越夜越精彩，12月31日自晚上23:00到隔日凌晨00:10，在泳池畔熱鬧展開，邀請旅客徜徉南洋熱帶島嶼風情，樂團演唱慵懶的爵士拉丁樂，泳池邊無限量供應泰式沙嗲肉串、香檸烤雞翅、摩摩喳喳與兩款調酒，還有應景的草裙搖搖及推酒杯等闖關遊戲，非住客只要憑當晚礁溪老爺用餐發票就可免費入場參加跨年晚會，所有房客則可免費參加，再加碼抽平日雙人一泊二食洋式標準套房的萬元住宿券、打卡抽五星豪華得天露營區體驗券，倒數時刻再以300秒的夢幻煙火秀作為壓軸，12月31日當天訂房已逾全滿，預計屆時將有近四百位旅客共同參加。

迎接元旦第一道曙光能帶來一整年的好運氣，過完跨年後的2022年1月1日早上5:30-7:30，礁溪老爺舉辦「蘭日舒心迎晨曦」活動，帶領旅客前往頭城大坑風景區迎接新年第一道曙光，以在地營業六十年的美味早點滿足味蕾後，在海天一線的美景與著名景點龜山島陪伴下迎接曙光，欣賞日出後，寫下明信片許下新年願望，在滿滿能量中寄出祝福，象徵美好的開始。

新年採果好運來！自2022年1月1日到2月28日礁溪老爺帶領旅客走進「宜富金棗觀光果園」，親手採收最富宜蘭特色的金柑，外型橢圓顏色金黃是旅客來宜蘭必買伴手禮，每人只要300元，即可體驗親自採收擁有產銷履歷的金柑與有趣的蜜餞DIY。

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