美系外資針對立積出具最新研究報告，看好立積(4968)長線在WiFi市場仍具技術優勢，加上積極發展新業務，故將立積評等調升到加碼，目標價340元。美系外資表示，2022年大陸的網路閘道器招標市場年增長幅度上看52%、出貨單位上看1.1億個，WiFi6的滲透率也會大於65%，由於目前WiFi SoC(系統單晶片)供應鏈瓶頸仍是關鍵，WiFi SoC供應商似乎更願意優先考慮出貨給更高價值的廠商，這將有助於WiFi 6滲透率進一步提高。

美系外資表示，立積在WiFi產品開發中處於有利地位，相信WiFi 6E和WiFi7將在2022年到2024年繼續推動WiFi升級週期。

立積在新業務發展上瞄準傳感器、濾波器，美系外資表示，看好新業務將為立積帶來更多商機，因為其支持眾多功能，可擴展到物聯網、汽車等領域。立積正在將其業務擴展到LTCC(低溫共燒陶)、SAW(表面聲波濾波器)和AW(體聲波濾波器)，在大陸本土化趨勢下，立積也將受惠，故將立積評等調升到加碼，目標價340元。