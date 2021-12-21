有許多人會戴耳機聽歌睡覺，不過要小心，這個行為很可能導致聽力受損。大陸一名女子因為老是睡不好，所以睡覺時總會帶耳機聽音樂，然而最近她發現耳朵常常聽到「嗡嗡嗡」的聲音，別人說話也聽不清楚，到醫院求診後，竟被診斷為「突發性耳聾」。

根據《看看新聞》報導，湖北武漢一名33歲的樊姓女子因為神經衰弱，一直以來有睡不好的問題，中午要補眠卻總會被旁邊嘈雜的聲音打擾，於是想出戴耳機聽音樂的方法。

雖然這樣做女子的睡眠狀況確實有改善，然而最近半個多月，她發現耳朵經常聽到「嗡嗡嗡」的聲音，別人講話她也聽不太清楚，於是到醫院求診，檢查過後醫生診斷女子為「突發性耳聾」，最主要的原因就是睡眠時使用耳機導致，長期戴耳機、通過音樂入眠，不知不覺中聽力就受到損害。

醫生指出，在所有致聾病因中，第一名為衰老、第二名則為噪音，很多患者因為噪音讓耳朵「提前衰老」，尤其現在許多人習慣通勤時戴耳機、運動鍛鍊戴耳機、睡覺助眠戴耳機、戴耳機高分貝聽音樂，這些行為都成為影響年輕人聽力的重要原因。

武漢市第四醫院古田院區耳鼻咽喉科副主任醫師許偉民提醒，常使用耳機聽音樂的人要掌握「60-60原則」，戴耳機時音量不超過最大音量的60%，連續聽的時間不要超過60分鐘，一旦發現有耳鳴、耳朵發悶、頭暈等聽力受損的早期症狀，一定要盡速就醫檢查。