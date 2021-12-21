竹北市光明六路東一段交通尖峰時段車潮多，預料竹北大遠百開幕後會更壅塞。（羅浚濱攝）

新竹縣府為因應竹北大遠百開幕營運及AI智慧園區廠商進駐施工，預期車流會大增，向中央提出「竹北莊敬一路機車涵洞拓寬計畫」，希望藉由涵洞拓寬和車行調整，紓解竹北市國道1號東西兩側車流，獲交通部高速公路局納入「國道1號楊梅至頭份段拓寬計畫」一併規畫。

縣長楊文科表示，新竹縣近年產業經濟蓬勃發展，竹北市發展尤為快速，AI智慧園區廠商已動工，加上即將開幕的竹北大遠百，經舉辦運動賽事的體育場館，預計周邊交通會大增，縣府提出上述計畫，期完工後能紓解竹北國道1號東西兩側往來車流。

交旅處長游志祥指出，竹北市國1東西兩側的主要交通要道有中山路、光明六路、福興東路和興隆路，其中光明六路與交流道交會，南、北匝道又是號誌化路口，和縣政二路路口距離太近，光明六路、中山路和福興東路尖峰時段車流量大，導致竹北市東西交通相當壅塞。

在竹北市光明六路東一段和莊敬北路口的竹北大遠百，距中山高竹北交流道僅500公尺，周邊道路在交通尖峰時段原就壅塞，預料開幕後會吸引很多人車湧入，加上AI智慧園區已有廠商進駐施工，預期明年周邊交通會更加壅塞。

交旅處提出「竹北莊敬一路機車涵洞拓寬計畫」，將把莊敬一路連接國道1號東西側的機車涵洞，拓寬為汽機車混合雙車道，搭配原有的南側汽機車涵洞，兩者改為單行配對，紓解竹北國1東西兩側的車流，同時簡化車流、提升安全。

此外，兩處涵洞東側的勝利七街和勝利八街，現行各為雙向道，加上沿路有許多大樓車道出入口，與莊敬北路交會路口號誌多時相等原因，造成路段易雍塞，未來該計畫完成後，勝利七街和勝利八街將改為單行道配對，提升車流紓解效率。