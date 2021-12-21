疫情期間網購外送商機正夯，涂男為首的販毒集團自2019年2月起利用通訊軟體廣告功能散發販毒訊息，經買家聯繫，「總機」談妥數量、價格及交貨實地後，再通知外送員「小蜜蜂」運毒交易，還有「倉管」人員補貨及收款，警方循線破獲，台中地檢署違反《毒品危害防制條例》起訴涂男及成員等8人。

起訴書指出，販毒集團在中市西屯區成立據點，使用通訊軟體「微信」，建立「麥味登」、「八方雲集」及「異人館」等知名餐飲業作為帳號名稱掩護，利用廣告助手的功能，散布販售毒品的訊息。

買家主動聯繫時，由「總機」與之談定毒品數量、價金及交易時地，透過通訊軟體通知「小蜜蜂」為送員帶貨前往交易，另再安排「倉管」人員負責補貨及收款。

警方循線在2019年8月1日持搜索票到據點等多處搜索，查扣手機、電腦、點鈔機及毒品愷他命2包等證物，並在葉姓外送員所騎機車查扣到愷他命9包、筆記本等物；另陳姓外送員的自小客車內查扣到愷他命1包等物。

多名成員指證涂男是集團老闆，負責提供毒品、交通工具及指導販毒。涂男矢口否認是老闆，辯稱他只跟同案成員一起吸毒，不知為何被指認為負責人。多名成員坦承加入販毒集團擔任「總機」，或當「小蜜蜂」運送愷他命毒品，有「小蜜蜂」供稱，僅拿到1至2萬元。

檢察官將涂男等人依違反《組織犯罪條例》及《毒品危害防制條例》等罪嫌起訴涂男等8人。