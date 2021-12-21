購屋時的貸款成數以及利率是購屋時的重要考量，特別是現在銀行房貸成數與利率條件都有更嚴的趨勢，根據調查，全台北市房貸條件最好的路段在北投區光明路，以貸款成數79.5%奪冠，平均核貸利率1.29%，也是北市最低。

根據第一建經統計財團法人金融聯徵中心資料顯示，今年北市第3季貸款成數第2高的路段是文山區景華街，貸款成數78.9%、利率1.31%；第3名則在士林區福港街，貸款成數78.2%、利率1.34%。

第一建經研究中心副理張菱育表示，北投光明路串聯捷運北投站及新北投站，路段上有各式店家、銀行、郵局，是北投區主要的大動脈；文山區景華街近捷運景美站，區內有明星學校靜心高中及附設國中小學，還緊鄰景華公園，路段上店家林立，吸引不少孟母在此購屋，市場供需價格穩定；士林區福港街則緊鄰百齡國小、附近有逾萬坪的前港公園。

張菱育指出，北市貸款成數前3高路段有幾項共通性，包括近捷運、公園、學校等，這些路段屬於自住需求穩定，也最符合首購市場，因此能取得較高的貸款成數以及享有首購低利優惠。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，目前房貸利率約1.31%起跳，但因各銀行放款水位已高，央行又緊盯銀行放款，因此近期不少房貸利率在1.34至1.4%之間，第2屋則是1.6%左右，北投光明路第3季的平均利率1.29%，低於目前最低利率，應該是該區有不少購屋者也申請了青年安心成家優惠貸款，前2年為1.19%，拉低了平均，至於該優惠方案第3年則進入1.49%，購屋者申貸前可依照自己的條件多做比較選擇。

至於貸款成數最低的路段為南港區經貿二路，僅56.7%，其次為豪宅林立的中山區明水路，再其次為萬華中華路，都在6成左右，且這3路段貸款利率都偏高，平均鑑估值也都在2千萬元以上。