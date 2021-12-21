戴姓男子積欠莊姓男子債務遭追討，被電擊棒攻擊還逼下跪，戴男不滿被羞辱，竟拿著18公分長的大草刀到莊男住處尋仇，莊男抓起球棒自衛，但仍被戴男一刀砍斷右手大動脈，大量流血死亡。高雄地院審酌戴男未道歉也未和莊男家屬和解，依殺人罪判13年，可上訴。

判決指出，莊男不滿戴男僅積欠數千元債務，不還錢卻還買毒品吸食，且面對追債、態度囂張「嘴秋」，多次到戴男工作的地方找碴。

去年10月8日深夜11點多，戴男用帆布袋預藏一把大草刀，背著直接到莊男住處，一看到莊男打開門，戴男就嗆三字經並亮刀，直接揮刀朝莊男批砍，莊男見狀抓起防身球棒反擊，兩人一路打到家門口。

過程中莊男身中數刀，走回家中叫當時在場的女性友人報警，還請女友人幫他壓住噴血的右臂，沒多久就失去意識。女友人證稱，莊男和戴男從家裡打到門外，莊男後來獨自進門，要她幫忙報警並壓著傷口，她才發現莊男右臂動脈被砍斷，血一直噴無法止住，她走到門口一看更嚇人，整個走廊、電梯滿地都是血。

莊男經119人員到場急救，到院前就宣告不治。戴男行凶後也拔腿逃離現場，十小時後遭到警方圍捕。

戴男落網後強調自己是正當防衛，強調自己一直被莊男欺負，莊還去他的工作地點騷擾她，讓他無法安心工作，他才來報仇。且兩人發生衝突時，莊男也有拿球棒攻擊他，他只是防衛過當才會誤殺莊男。

但法官勘驗相關事證，發現戴男搭乘電梯上樓找莊男時，就預先拔刀。莊男女性友人也指戴男一出現就拿刀砍人，莊男一度無法反擊，最後被砍倒。高雄地院審酌戴男未與被害人家屬和解，依殺人罪判13年，可上訴。