白家綺、吳東諺是演藝圈的模範夫妻檔，小倆口雖然是相差5歲的姊弟戀，不過夫妻感情超甜蜜，吳東諺就羞吐，6年前錄過年特別節目時，白家綺用口語隔空對他說「加油」，讓吳東諺直呼，彷彿向他射出一把愛神的箭，於是對白家綺展開熱烈追求，但白家綺聽完後卻尷尬直喊是：「美麗的誤會」。

37歲白家綺近期忙著錄過年特別節目，也讓她有感而發，在臉書還原6年前錄過年特別節目時，白家綺正好和吳東諺四目相交，白家綺便隔空用口語說了一聲加油，也因為這個貼心的舉動，讓吳東諺墜入情海，彷彿是被一把愛神的箭射中心懷，於是對白家綺展開熱烈追求，未料，白家綺聽完後卻尷尬直呼：「但他不知道的是...那晚～我差不多跟30個人說了加油」。

同時，白家綺也強調，她是真心在為大家加油，還釣出女星林柏妤現身說：「我應該也有收到加油」，不過白家綺感性說：「謝謝這一場美麗的誤會，讓我們現在如此幸福」，而隔6年後才得知真相的吳東諺則直喊：「好在只有一個人被射中，不然妳後果不堪設想」，讓白家綺哭笑不得強調，她是真心幫大家加油，不是在射箭，不過小倆口隔空曬恩愛，早已閃瞎全網。

白家綺有過一段婚姻，並獨自撫養一對女兒，直到和吳東諺合作《我的老師叫小賀》擦出愛火，兩人在2018年雙喜臨門，宣布懷孕和結婚，而白家綺接著也在今年3月生下女兒，和吳東諺幸福組成一家六口。