迄今邁入第3年的花蓮「富里稻草藝術季」，吸引許多遊客駐足拍照，今年主題為「開猩遊樂園-來稻侏羅紀」，預計24日開園展出。（富里鄉農會總幹事張素華提供／羅亦晽花蓮傳真）

迄今邁入第3年的花蓮「富里稻草藝術季」，吸引許多遊客駐足拍照，今年主題為「開猩遊樂園-來稻侏羅紀」，預計24日開園展出。（富里鄉農會總幹事張素華提供／羅亦晽花蓮傳真）

有恐龍！連2年舉辦的花蓮「富里稻草藝術季」，吸引許多遊客駐足拍照，儼然已成當地重要活動，今年除延續往年大猩猩主題，農友更挑戰自我，用稻草、竹子與漂流木等，將侏羅紀公園裡的各種恐龍帶到活動現場，預計24日開園展出到明年颱風來襲為止。

富里鄉有花蓮大米倉之稱，富里鄉農會從2年前起，邀集當地農民利用竹子、稻田收割後的稻草及各類環保素材製作許多可愛動物造型的裝置藝術，放置羅山農特產品展售中心旁，吸引許多遊客目光，進而成為當地新亮點。

今年稻草藝術季仍有往年的主角「大猩猩」，不過農友手作技巧一年比一年好，這次更挑戰侏羅紀公園的恐龍，包含翼龍、雷龍、三角龍、蝶龍等，甚至還有1.5層樓高剛破蛋的小恐龍等， 富里鄉農會總幹事張素華也在臉書上分享大家如火如荼趕工的畫面，直呼「富里農友個個都是被種田耽誤的藝術家」。

張素華表示，此次稻草藝術季主題為「開猩遊樂園-來稻侏羅紀」，將陸續展出近20件的作品，包含之前留下來的2座大猩猩，及社區與農友製作的恐龍小型作品，有的作品甚至因為高度過高，一般小吊車無法運送，大家也請大吊車來把作品移到展出地點。

張素華笑說，今年大家的作品又更加細緻、成熟，給予主題後，每個人即能發揮想像力，創作出腦海裡的「恐龍」，各具特色。而之前2座大猩猩作品因放置戶外，遭風吹日曬雨淋，會請人修補，先補完稻草製的大猩猩，再維護竹製大猩猩，並讓遊客親近互動。

而稻草藝術季將分成2階段完工，第1波將在24日聖誕節前夕展出，第2波則預計在農曆年前展出，透過2波展出炒熱熱度，吸引更多遊客前往拍照打卡，讓更多人看見農友的創意。張也提醒遊客，因這些作品都是農民、藝術家辛苦的心血，歡迎遊客欣賞，但請好好愛護獨樹一格的稻草作品。