「梧棲文化出張所」提供和服體驗服務，穿上和服隨處拍，都是最獨特的美照。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

清水國小日式宿舍有如走入日本京都，搭配傍晚夕照，隨手紀念歲月靜好美麗畫面。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

清水眷村文化園區整保留斑駁歷史痕跡，任選一面牆都能拍出懷舊復古風情。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

國旅市場復甦，台中市觀光旅遊局盤點海線熱門景點，推薦6處網紅最愛拍攝地，包括高美溼地、清水國小日式宿舍、清水眷村文化園區、梧棲文化出張所、三井outlet二期及麗水漁港等，媲美日本京都、希臘風的建築，彷彿置身國外，輕鬆就能拍出令人稱羨的網紅照。

觀旅局推薦，清水區拍照首選除有天空之鏡美名的高美濕地，具驚艷效果的高美國小彩虹跑道外，走訪清水國小日式宿舍有如走入日本京都，和洋折衷的建築形制，拍照最有味道，搭配傍晚夕照，隨手紀念歲月靜好美麗畫面。

此外，清水眷村文化園區有別於審計新村及光復新村，更具時代感，沒有過多現代元素進駐，完整保留斑駁歷史痕跡，任選一面牆都能拍出屬於自己的懷舊復古風情。

梧棲老街最新開箱景點「梧棲文化出張所」，以「一幢老屋，復興一條老街」核心理念，將近90年歷史的日據時期官吏宿舍打造成為小型古蹟文化園區，融合藝文特展、特色小吃及古蹟民宿等元素，並且提供和服體驗服務，穿上和服隨處拍，都是最獨特的美照。

緊鄰朝元宮4D立體彩繪牆重現老街風華，拍照時入景最逼真。近期開幕的台中三井outlet二期購物遊樂選擇多元，二期計畫外觀繽紛，主打玩色巧思，搭配海洋元素設計，為台中港更添色彩豐富度，也是網紅外拍熱門地點。

另外，人氣指數飆高的「小希臘」麗水漁港，藍瓦白牆的用色搭配紅色愛心點綴，不用搭飛機就能感受地中海浪漫風情，走在景觀廊道宛如踏上地中海，儼然是婚攝及情侶拍照打卡的最新首選景點，加上不輸高美溼地落日餘暉美景，更是吸引攝影同好前來取景。