聯發科(2454)今年營運迎來大成長，且定調未來5年也將持續動能十足，今股價開高走高、上揚逾2%，最高站上1110元，帶動聯發科家族兵團亞信(3169)、揚智(3041)同步強悍，亞信受惠乙太網路晶片量價齊揚，加上耕耘工業與遊戲領域有成，法人看好，亞信今年獲利有望創下歷史新高，今盤中大漲4%，揚智則在轉機題材下、第四季可望為今年營運高峰，午盤後一度拉高大漲8%。

聯發科預期今年營收可達170億美元，營業利益38億美元，預計要達到200億美元營收不會太久，此外，聯發科明後年也都有機會都有超過1成的成長。聯發科四大產品線今年營業額全面成長，包括行動晶片今年大幅度成長113%、占比營收56%；Power IC年成長39%、占營收比7%；成長型產品IoT、COMPUTING&ASIC(客製化晶片)年成長43%、占比營收22%；智慧家庭年成長34%、占比營收15%。

亞信積極拓展工業用乙太網路晶片市場，在5G、資料中心及企業級用戶全面帶動規格升級潮，導致乙太網路產品更新需求升溫，目前供給嚴重緊張，順勢帶動報價上漲，亞信直接受益，不僅如此，亞信有聯發科集團的撐腰，今年營運展望非常樂觀，法人看好，2021年獲利將有望相較2020年雙位數成長，並改寫歷史新高。

另外，亞信近年來也強攻工業物聯網(IIoT)、工業4.0市場，尤其在工業物聯網部分，整合乙太網控制自動化技術，搶進協作型機器人的電控驅動系統，也陸續傳出捷報。

亞信也因近期股價波動，公布11月財報，單月營收1.51億元，稅後淨利0.53億元，每股盈餘0.87元。

揚智目前機上盒晶片領域已經漸入佳境，市占率自過去的三成提高到五成，相關業務，也已經由虧轉盈，但法人認為，揚智雖然主要的機上盒事業已經賺錢，但投入的AI等領域依舊還是耕耘期，致使整體營運績效尚不理想，但後續可望漸入佳境，而今年第四季隨相關晶片量價齊揚，預計會是今年單季的營運高峰。