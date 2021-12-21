田定豐今舉辦《豐蔬食2》新書記者會。（陳俊吉攝）

田定豐今舉辦《豐蔬食2》新書記者會。（陳俊吉攝）

種子音樂、豐文創創辦人田定豐21日舉辦《豐蔬食2》新書記者會。被問到王力宏與李靚蕾婚變風波，田定豐希望大家去欣賞藝人的才華而不是去看他的人格，世界上沒有完美的人，不要因為他是偶像就給他貼標籤。至於王力宏暫退演藝圈，「他是得暫時離開風暴啦！這也是他撕去標籤的機會」他表示，認為王力宏未來以音樂人的形象復出，「他可以持續貢獻音樂上的才華與能力，以他音樂人的才華絕對沒有問題。」

田定豐是許多巨星的幕後推手，就他所知，王力宏從小家教非常嚴格，越陽光的地方陰影越大，那對他是不公平的，田定豐說，「力宏很辛苦被貼上優質偶像的標籤，不能真實面對自己的生活。他唸伯克利的時候就出道了，那時少有高學歷藝人，而被唱片公司定位成優質偶像，然而人格家庭養成的，在演藝圈這樣高壓的環境下，怎麼能期待他的價值觀不受影響。」田定豐與王力宏同為素食者提倡環保，他以自己為例說，「我是素食者，我也有我的陰影啊，我也有情緒、也有沒有智慧的時候啊。」

談到危機處理，田定豐則認為，「第一時間誠實面對是最好的處理方式」，每一個男人應該都要有承擔，不要怕犯錯，第一時間面對是最好的方式，以免有些事情被揭發更難看。

田定豐以他吃素20年經驗，攜手38位美食家，品嚐了220家餐廳後，評選出75家必訪蔬食餐廳、在地小吃精選推薦，推出新書《豐蔬食2》，是第一本素食餐廳的評鑑指南，。他原本預計7月出書，受疫情有些餐廳不敵疫情關閉，又增加成本重新評選，預購首刷5000本，簽名本1000本已完售。