以TIFFANY的「T」字為設計靈感的T1系列珠寶，因設計摩登現代，深受時尚名人的喜愛，T字圖樣其實早在1980年代就已出現在TIFFANY 的珠寶設計中，獨特圖紋和優雅曲線，更加突顯T1珠寶剛中帶柔的時尚風格，是TIFFANY最受歡迎的入門珠寶之一，無鑽基本款售價親民，連小資女也買得起。

TIFFANY在耶誕佳節推薦T1珠寶，外觀是以兩個「T」上下交疊一起，讓整體作品的線條棱角看起來更加立體，尤其是鑲鑽款則在棱角斜邊鑲嵌鑽石，更加凸顯個性的一面。