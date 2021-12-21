打擊網路犯罪 台高檢成立查緝資通犯罪督導中心（陳志賢攝）

法務部長蔡清清祥致詞（陳志賢攝）

台灣高檢署為徹底打擊網路犯罪，成立「查緝資通犯罪督導中心」，21日舉行揭牌儀式，法務部長蔡清祥致詞表示、近年資通犯罪包括假訊息、駭客攻擊、電信詐欺、DEEPFAKE深度偽造影片，都嚴重危害社會治安，甚至國家安全，肯定高檢署統合一、二審檢察機關，全力偵辦資通犯罪，以維護民眾權益及國家安全。

台高檢表示，資通犯罪因具隱匿性、智慧性及跨境性，已然成為當前最猖獗、隱晦及暴利的犯罪型態。但因資通犯罪查緝困難，台高檢特別成立「查緝資通犯罪督導中心」建構執法單位查緝平台，以統合偵查動能，積極打擊資通犯罪。

目前查緝資產犯罪督導中心，已統整檢警調向網路社群媒體平台請求調取資料及搜索時產生之問題，強化與臉書及Line公司之統一聯繫窗口，於具體個案可直接溝通協調。

另督導中心制定「聲請法院扣押域名並執行DNS RPZ（停止解析）」推動計畫、制定「跨境詐欺集團溯源斷根」、「跨境網路犯罪大數據查緝」計畫，並推動預防資通犯罪行政措施。

目前督導中心已改善檢警調向社群媒體平台調取資料之速度並簡化搜索流程，現已有1案向法院聲請域名扣押及停止解析中，1案預計聲請法院域名扣押及停止解析。

此外，有8案由「跨境詐欺集團溯源斷根」計畫列管，另7案由「跨境網路犯罪大數據查緝」計畫列管，準備大規模查緝作為。