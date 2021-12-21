MIKIMOTO以雪白珍珠詮釋耶誕節雪花片片、繁星滿天的美景，以應景的Holiday Collection珠寶作品與Luxury Gift Collection禮品，為年末耶誕增添溫暖心意。

其中雪花造型珠寶作品，讓人聯想到雪花紛飛的日本，銀色世界催化出聖誕佳節的歡愉氛圍，鑽石雪花搭配品牌的經典珍珠，創作出美麗的經典優雅，讓夢想中的綺麗耶誕完美呈現。