耶誕節是個充滿愛的季節,海瑞溫斯頓 (HARRY WINSTON)在耶誕佳節以「Love Is All Around」為主題,推薦充滿愛的珠寶作品,不論是甜美的Winston Candy珠寶、繽紛的Kaleidoscope珠寶、浪漫的Winston With Love珠寶、或是深情的Forget-Me-Not珠寶,都是表達愛意的珠寶。

其中以經典Cluster珠寶為靈感打造的Berry Cluster珠寶,以水滴型切工鑽石結合紅寶石。祖母綠圓形明亮式切工彩色寶石,紅綠色的對比充滿佳節氣氛,彼此對應、相互襯托,為佳節造型更添時尚趣味。