新北市首創「高級中等學校畢聯會學生幹部培力營」，新北市長侯友宜今前往新北高工參與活動時也鼓勵學生，朝永續發展目標（SDGs）目標邁進，達到校園共好的教育願景。（蔡雯如攝）

為了培養青年學生領導知能訓練，並強化高中職畢聯會幹部能力，新北市政府首創「高級中等學校畢聯會學生幹部培力營」，培力課程以「青年創意」為主軸，用研習講座、小組討論、提案分享等方式拓展學生能力。新北市長侯友宜今前往新北高工參與活動時也鼓勵學生，朝永續發展目標（SDGs）目標邁進，達到校園共好的教育願景。

侯友宜今到活動會場與青年對話並啟動「校園超級任務」，他表示，全球氣候變遷是當務之急，因此他總是會思考如何打造韌性海綿城市，環保永續、通用設計等概念都是他一直強調的，因此希望參與培力營的學生們也能將此概念在校園親身實踐，從省電節能、垃圾不落地運動等做起，未來也能作為台灣的棟樑發展。

此外，侯友宜也與學生參與破冰互動遊戲，他除了分享自身經驗，鼓勵學生發揮影響力回饋學校及社會外，也宣布市府將逐年建立新北市高中職Good Young青年人才庫，透過每屆培力活動，培育優秀人曬，並期許參與第一屆活動的學生能將經驗傳給學弟妹。

教育局表示，為了提升參與學生專業技能、體驗與實作，首屆畢聯會幹部培力營活動邀請多位講師，像是救國團總團部教育諮詢委員張志成將講授「簡報製作與影片製作」；康輔教育推廣協會理事長何在群將分享「卓越領導與團隊帶領」，希望藉由多元課程、兼顧靜態講座與動態團隊的討論、落實產出，能激起學生的無窮創意和思考。

新北高工三年級的畢聯會副會長洪益萬同學表示，一聽到教育局辦理畢聯會幹部培力的訊息，他便馬上自動報名，希望提升辦活動的能力，而來參加後也收穫滿滿，參與活動的學生來自不同地區學校，可以學習和聆聽到不同的價值觀和想法，讓他眼界大開。

教育局長張明文表示，高中職學生是促進新北市進步、繁榮創新的原動力，透過不斷對話也能使政策推動更貼近需求，期許學生在培力活動中，學習將知識轉化為創造力和優勢，教育局未來也將持續推出相關活動，培養學生的校園認同感，讓他們放眼國際、創造未來。