民進黨府院黨高層取得決策共識，加速推進新竹縣市合併，民進黨立院黨團加緊作業，20日已將《地方制度法》修正草案送出，預計立院本周五院會可付委審查。國民黨青年部前副主任詹為元表示，大新竹合併議題本是「天方夜譚」，不料近期蔡政府竟為了延續在新竹的政權，全體府院黨都動了起來，鐵了心要讓大新竹合併，可見當公投都抵擋不住民進黨時，他們自認無往不利而變得更囂張。

詹為元20日在臉書發文表示，大新竹合併議題本來是天方夜譚，但當民進黨連萊豬進口都能無往不利時，沒什麼事情是不可能的。所以，為了延續民進黨在新竹的政治生命，全體府院黨都動了起來，鐵了心要讓大新竹合併。

詹為元痛批，國土重劃與縣市合併是全國的事，不是民進黨的家務事，但看民進黨顯然偷吃還不擦嘴。針對大新竹合併議題，詹進一步提出三大質疑：一，升格不是專業判斷，而是派系考量？二，把總統官邸當民進黨灶咖？三，在公家地方進行公投後國內外政經局勢進行廣泛討論，應有會議紀錄供監督，但民進黨私下喬事，是否就能規避紀錄公開？行政機關是否成為橡皮圖章？

詹為元諷刺道：「我先恭喜新竹明年要變直轄市囉！」詹更加碼抨擊道，民進黨公投完連休息都沒有，繼續把這個國家當民進黨黨產在亂搞了，呼籲大家能打起精神來繼續監督，他不信公理喚不回。