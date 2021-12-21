大新竹合併議題重新點燃，前總統陳水扁今接受電台節目專訪被問到對此事看法表示，期期以為不可，不可重蹈北高當年覆轍，「小台灣不要變成大中國」，「傷譀啦. siūnn hàm--lah.（太誇張的台語）」。

陳水扁今接受主持人黃光芹節目訪問時認為，中國那麼大也不過如此，現在已經六都，還要變成比中國還大。

他說，台灣每次改制都是為了選舉，北高兩次升格都是因為國民黨選不贏而升格，不可因人設事，期期以為不可，不可重蹈北高覆轍。

他說，當初大台中合併成為第三都，後來新北第四都，當年整個建制辦法跟規定都是在他任內通過，沒想到新北升格後還嫌不夠多，台南又拿來「鬥 tàu（湊的台語）」，後來又多桃園。

他認為，升格後經費、公務人員薪水等都變多了，所以大家都要升格，人性無可厚費，但台灣若要「都」到，那就乾脆10都，乾脆國土重劃。

他表示，不然有人變成三等甚至不入等國民。要處理的話「我贊成全部解決，全部都『都』」。