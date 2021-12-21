熱火隊主力球星吉米巴特勒（Jimmy Butler）最近因為尾椎骨受傷而缺陣，他本季至今出賽18場、缺陣13場的情況令人擔憂。球評史坦范岡迪（Stan Van Gundy）在推特上表示，巴特勒的情況愈來愈像湖人球星「一眉哥」安東尼戴維斯（Anthony Davis）。

范岡迪20日推文寫道：「安東尼戴維斯在湖人近3季缺陣49場比賽，吉米巴特勒在熱火的相同時間裡缺陣48場比賽。」

巴特勒在2019-20球季開始效力熱火，首季上陣58場（例行賽73場），第2季上陣52場（例行賽72場），算起來本季還沒打完他近3季就缺陣了48場。安東尼戴維斯同樣在2019-20球季來到湖人，他在前兩季例行賽出陣62場、36場，也是傷病纏身的人，近3季累積缺陣49場。

儘管兩人受傷頻率非常相似，巴特勒的經紀人伯納德李（Bernard Lee）依舊很不高興，在推特大喊（全部大寫）：「為何把我們牽扯進來？別把那邪惡扯到我們身上，史坦范巴比！別把那扯到我們身上！」

即使巴特勒很容易受傷，伯納德李仍不願意被拿去和「玻璃人」安東尼戴維斯相提並論。事實上安東尼戴維斯有自知之明，他提前接受湖人價錢較低的合約，就是擔心日後受傷了反而沒得簽。

伯納德李引用的是喜劇電影《王牌飆風》裡的台詞，那句話是對主角瑞奇巴比說的，意思是說不要詛咒我們，所以他推文裡稱呼他為「史坦范巴比」。巴特勒整個12月只打了1場比賽。