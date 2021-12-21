為協助臺灣產業掌握零碳排新商機，經濟部力拼先進壓縮機產業國產化。在面對2050淨零碳排的大勢下，被譽為「節能新救星」的磁浮離心式壓縮機具高能效的壽命週期，已成為全球空調未來主要產品趨勢。

經濟部能源局以能源專案計畫支持工研院成立國產磁浮技術團隊，並推動工研院攜手台達電子、復盛、?霖空調、漢鐘精機、寧茂企業、力菱機電、鑫國空調設備、中興電工、日揚科技、天基冷凍空調等10家廠商，於21日成立「國產磁浮離心機產業聯盟與商業化推動平台」，串聯國內上、中、下游產業，共同打造第一條臺灣自主生產的磁浮離心式壓縮機與冰水機供應鏈，以提升臺灣空調產業之國際競爭力。

依據國際能源署（IEA）估計，2050 年室內空調整體數量將從2020年12億台增加至45億台，發展中國家對室內空調需求更較目前增加5倍，龐大的用電量將對地球環境造成龐大的負擔。為了減輕對氣候的影響，並朝向2050淨零碳排目標邁進，國際冷凍空調業者皆相繼投入節電的研發行列。磁浮離心式壓縮機因具備：無潤滑油、低振動、低噪音運轉、重量輕、少零件，且運轉效率高、啟停迅速、可寬廣容調冷凍能力範圍之特點，成為冰水機商品的主要產品趨勢。

經濟部能源局組長高淑芳表示，先進的冷凍空調設備與系統研發是能源局長期支持的重點技術，在產官學研努力下，目前已有超過50套的國產磁浮壓縮機商品，整合成冰水機組應用於中央空調系統，在全國北、中、南、東的各種應用場域進行示範商轉，其中包含醫院、機場、科技廠房、公辦及商業大樓、大專院校等，促成實際使用節電達20%～60%的高節電效益。過去臺灣磁浮離心式壓縮機必須仰賴進口，因此推動臺灣磁浮離心式壓縮機的自主生產，對產業發展與工業節電十分迫切。

「國產磁浮離心機產業聯盟與商業化推動平台」成立是重要的里程碑，期能集結眾多領導廠商及產學研的努力，將國內整合為一條龍供應與服務的商業模式，共同健全產業朝向淨零轉型發展。

「國產磁浮離心機產業聯盟與商業化推動平台」主席暨工研院綠能與環境研究所所長王人謙表示，碳中和、淨零排放已是國際共識，各國持續朝綠建築與低碳建築發展，中央空調佔一般辦公大樓總耗能4~5成，成為主要節能目標。磁浮離心機為商用空調最新發展技術之一，由於磁浮壓縮機必須具有跨機械、電機、磁浮、感測、控制等多項技術領域與專業人才的團隊，方有能力開發完成，長久以來磁浮離心式壓縮機核心技術掌握在歐美大廠手中，亟待國內廠商突破。

工研院在能源局的專案計畫支持下，已成功完成國內首例的高速高功率感應與永磁無刷馬達及變頻驅控器（[email protected][email protected]）、快速響應且具微米精度位置感應的磁浮軸承與磁浮控制器、高速鋁合金葉輪與複合式轉軸等關鍵軟硬體技術，並經由國內各專業領域的領導廠商共同協助製造而建立完整磁浮壓縮機的零組件供應基盤。

王人謙進一步指出，臺灣的冰水機產業鏈堪稱完整，包含壓縮機、變頻器、馬達以及熱交換器均有廠商生產，且不少已具備國際化競爭力，期盼在國內各領導廠商的共識下成立聯盟與商業化推動平台，能群策群力推動高能效的國產磁浮冰水機組，推出更適宜臺灣環境的高能效磁浮離心式壓縮機，甚至在未來能進一步拓展氣候環境相似的東南亞市場商機，共同對永續環境盡一份心力。 國產磁浮離心機產業聯盟與商業化推動平台成立後，將跨域鏈結國內各相關產業，包含磁浮電機、高速馬達、變頻控制器、壓縮機、冰水機等建立垂直整合分工供應體系，希望藉由推動達國家１級能效的節電減碳冰水機普及，促成2030年達成億度年節電量外，目標也瞄準臺灣每年30億的冰水機產值與全球上千億的冷凍空調市場商機。