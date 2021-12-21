De Beers在耶誕前夕推出全球形象廣告「I Do.」，詮釋對愛、友誼、家庭、社會、大自然的永恒承諾，並在年終佳節的歡樂時刻推薦Enchanted Lotus系列珠寶，作品中每顆顆璀璨天然美鑽皆以負責任的方式開採，並旅程中為開採鑽石的人們和社區帶來正面影響，反映De Beers致力於「建設永恒」的永續發展承諾。

De Beers在耶誕節推薦Enchanted Lotus雞尾酒鑽石戒指，148萬5000元。（De Beers提供）