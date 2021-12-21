《耶誕珠寶8》De Beers珠寶超閃亮 Enchanted Lotus永恆之美 13:242021/12/21 中時 陶福媛 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 De Beers在耶誕節推薦Enchanted Lotus高級珠寶。（De Beers提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 De Beers在耶誕前夕推出全球形象廣告「I Do.」，詮釋對愛、友誼、家庭、社會、大自然的永恒承諾，並在年終佳節的歡樂時刻推薦Enchanted Lotus系列珠寶，作品中每顆顆璀璨天然美鑽皆以負責任的方式開採，並旅程中為開採鑽石的人們和社區帶來正面影響，反映De Beers致力於「建設永恒」的永續發展承諾。 De Beers在耶誕節推薦Enchanted Lotus雞尾酒鑽石戒指，148萬5000元。（De Beers提供） 《耶誕珠寶2》CHOPARD快樂雪花飛舞 唯美浪漫 《耶誕珠寶1》HARRY WINSTON紅綠寶石 充滿喜氣 #De #Beers #珠寶 #Enchanted #Lotus 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《耶誕珠寶7》Qeelin葫蘆珠寶 宋米秦好運連連 13:252021/12/21 生活 《耶誕珠寶4》TIFFANY珠寶名人愛「T1」柔中帶剛 13:232021/12/21 生活 《耶誕珠寶9》FRED珠寶FORCE 10 緊繫一家人的心 13:462021/12/21 生活 《耶誕珠寶3》MIKIMOTO珍珠化為雪花 呈現北國風情 13:222021/12/21 生活 《耶誕珠寶6》Hearts On Fire明亮鑽石 如繁星墜入凡間 13:242021/12/21 生活 美股2天狂砍千點！最大兇手竟是他….專家爆超驚悚結局 09:022021/12/21 財經 冠德企業集團耶誕送暖「義光育幼院-世美家園」 11:092021/12/21 財經 新北耶誕市集26日登場 無人機、情境燈秀超震撼 17:132021/12/20 生活 佳節逛百貨 禮物大餐全搞定 04:102021/12/21 時尚消費 投票日出遊 奇美博物館耶誕周末萬人捧場 04:102021/12/19 地方新聞 耶誕送禮 送進心坎裡 04:102021/12/21 時尚消費 生活熱門新聞 冬至下雨象徵一件事 鄭明典給6字解答 - 生活 2022過年這天不見了！專家曝真相：2025到2029也沒有 - 生活 花2500元抽中千萬豪宅 台中購物節幸運兒驚呼「我不相信」 - 生活 演藝圈誰嫁得最好？網點名她「超幸福」：婚後才真的變明星 - 生活 阿姨僅穿薄紗取餐 鮮肉外送員嚇到發抖喊：我要報警 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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