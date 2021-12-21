充滿東方古典之美的Qeelin珠寶，以現代設計賦予傳統葫蘆全新的時尚意象，全新登場的Wulu系列珠寶風格簡約，但意寓深遠，葫蘆向來充滿的力量與傳奇，是好運與積極能量的象徵，外觀又與好運數字「8」相似，有著好運連連的意義。

近日宋米秦佩戴Qeelin Wulu系列珠寶，特別選了一款充滿喜氣的玫瑰金鑲鑽翡翠耳環，葫蘆在耳際搖晃，不僅討喜，且充滿趣味與玩心。