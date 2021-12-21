《耶誕珠寶7》Qeelin葫蘆珠寶 宋米秦好運連連 13:252021/12/21 中時 陶福媛 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 充滿東方古典之美的Qeelin珠寶，以現代設計賦予傳統葫蘆全新的時尚意象，全新登場的Wulu系列珠寶風格簡約，但意寓深遠，葫蘆向來充滿的力量與傳奇，是好運與積極能量的象徵，外觀又與好運數字「8」相似，有著好運連連的意義。 近日宋米秦佩戴Qeelin Wulu系列珠寶，特別選了一款充滿喜氣的玫瑰金鑲鑽翡翠耳環，葫蘆在耳際搖晃，不僅討喜，且充滿趣味與玩心。 Qeelin_Wulu玫瑰金鑲鑽紅瑪瑙中型戒指，12萬4500元。（ Qeelin提供） 《耶誕珠寶1》HARRY WINSTON紅綠寶石 充滿喜氣 《耶誕珠寶3》MIKIMOTO珍珠化為雪花 呈現北國風情 #葫蘆 #充滿 #珠寶 #Qeelin #好運 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《耶誕珠寶8》De Beers珠寶超閃亮 Enchanted Lotus永恆之美 13:242021/12/21 生活 《耶誕珠寶2》CHOPARD快樂雪花飛舞 唯美浪漫 13:212021/12/21 生活 《耶誕珠寶4》TIFFANY珠寶名人愛「T1」柔中帶剛 13:232021/12/21 生活 企甲足聯》馬可12碼破台電 台鋼連霸成功 12:542021/12/20 體育 耶誕送禮 送進心坎裡 04:102021/12/21 時尚消費 華銀安養信託評鑑 連五年摘獎 04:102021/12/21 金融．稅務 《耶誕珠寶9》FRED珠寶FORCE 10 緊繫一家人的心 13:462021/12/21 生活 《光電股》績優不敵賣壓 昇銳連2摔 14:152021/12/20 財經 《耶誕珠寶6》Hearts On Fire明亮鑽石 如繁星墜入凡間 13:242021/12/21 生活 議員華倫確診 美國抗疫新階段力阻Omicron肆虐 09:412021/12/20 國際 HAPPY GO旗下iCONNECT連二年獲最佳數據洞察創新獎 16:422021/12/20 財經 生活熱門新聞 冬至下雨象徵一件事 鄭明典給6字解答 - 生活 2022過年這天不見了！專家曝真相：2025到2029也沒有 - 生活 花2500元抽中千萬豪宅 台中購物節幸運兒驚呼「我不相信」 - 生活 演藝圈誰嫁得最好？網點名她「超幸福」：婚後才真的變明星 - 生活 阿姨僅穿薄紗取餐 鮮肉外送員嚇到發抖喊：我要報警 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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