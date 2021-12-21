以完美車工見稱的Hearts On Fire，將完美切割、明亮耀眼的鑽石詮釋漫天繁星，推出耀眼生輝的Illa系列珠寶，有感於宇宙星空的神秘魅惑，將一顆顆閃耀的鑽石星星，落在女人的耳際、指間與粉頸，猶如無數恆星墜入凡間，代表著女人無論身在何處，皆能盡情閃耀、綻放光芒。

Hearts On Fire以銀河星際美景為靈感打造Illa系列限量珠寶，總共有8種款式，另可根據不同星座挑選合適的珠寶，讓自己專屬的幸運之星為2022年帶來好運。