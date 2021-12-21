農委會2019年底完成並公布我國首部「動物福利白皮書」，如今即將屆滿兩周年，為檢視政府是否落實及執行成效，民間人士指出，《動物保護法》規定每季檢討動保政策成效，但兩年來卻從未召開檢討會議，與會立委要求農委會依法辦理，農委會承諾，未來將把《動物福利白皮書》放入必然議案中檢討。

為能解決我國地理與自然、社會與人文環境脈絡下，各種動物保護議題所面臨之問題，並接軌國際發展動物福利之趨勢，農委會於2019年推出我國首部《動物福利白皮書》，擘劃未來逐步完善國內動物福利發展的策略架構。

立法院今日召開「動物福利白皮書兩周年檢視公聽會」，相關行政單位提出報告說明，以了解政府推動動保政策與目標情形。

國立台灣大學法律學系教授林明鏘表示，《動保法》第4條規定每季都要檢討政策，但是農委會兩年以來都沒開過一次會，同法第4-1條也規定要將動物倫理和動保法規落實到12年國教課綱，但現在教材都沒有出來，「國民黨修憲版本有將動保入憲，民進黨版本隻字未提，失望透頂。」

國民黨立委葉毓蘭指出，動保本來應該跨域整合推動，結果現在變成三個和尚沒水喝，各部會都在踢皮球，如果農委會覺得每一季檢討一次太頻繁，那就修法成一年一次也可以，但一定要具體落實。

農委會畜牧處長張經緯表示，《動保法》明文規定應該每季都要檢討成效，務實來說，農委會每半年最少都會召開一次動保諮詢委員會議，自己也都親自主持，未來在委員會議上建議可將《動物福利白皮書》放入必然議案中每次檢討。

本次公聽會決議要求，農委會應每季應召開跨部會檢討會議，行政院有科技政委，節能減碳辦公室也有政委，更應該有動保相關的政委來做跨部會協調，希望行政院也能重視。